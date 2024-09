Le Gamou vu par Serigne Touba et Seydi El Hadji Malick Sy

L’édition 2024 du Gamou annuel qui célèbre la naissance du Sceau des prophètes Mohamed (PSl), dans la capitale de la Tidianya, ce dimamche 15 septembre mais aussi dans plusieurs autres foyers religieux du pays sera marquée par des messages significatifs des guides religieux à l’intention de la communauté musulmane du Sénégal et au-delà, promettant un retour aux valeurs fondamentales de l’Islam.

En effet, l’objectif de cette célébration est de réaffirmer les responsabilités collectives pour une éducation aux valeurs incarnées par le Prophète, tout en soulignant l’importance de la répétition comme méthode pédagogique pour éviter la dissolution des principes moraux dans la société.

Historique

Pour un bref aperçu de la célébration de la naissance du prophète Mohamad (PSL) qui apparaît dans l’islam est acceptée par la majorité des clercs de l’islam comme une bonne coutume (sunna). Le mawlid est aussi la fête des lumières et des guirlandes électriques qui décorent maisons et mosquées; elles renvoient au thème principal des récits de la naissance du Sceau des Prophètes (Psl) en proses ou en rimes déclamés ou chantés à cette occasion : celui de la préexistence de la lumière prophétique (nûr muhammadî) à partir de laquelle ALLAH TOUT PUISSANT créa le monde.

La Nuit de la Naissance du Prophète Muhammad (PSL) appelée Mawlid dans le monde musulman eut lieu dans un contexte historique et géopolitique sans précédent. Elle survint dans un monde en ténèbres et plongé dans une ignorance profonde de DIEU. Les peuples avaient oublié les messages des Prophètes envoyés auprès d’eux avant Muhammad (PSL), s’adonnant à des pratiques dignes de Paganisme et d’animisme qui les éloignaient de plus en plus du créateur des hommes, de la terre et des cieux.

Dés lors, la célébration de l’anniversaire de cette naissance glorieuse se fait à plus d’un titre.

Considérations de Serigne Touba

Khadimou Rassoul, le serviteur du

Prophéte (Psl) dans son poème intitulé « l’attirance des coeurs » dit: « Célébrer la nuit de la naissance du sceau des prophètes est un devoir pour tout musulman. La naissance Glorieuse de Muhammad (PSL) est bénite et respectueuse, sa célébration est obligatoire pour tout musulman croyant ».

Ainsi, convaincu des Grâces que renferme cette nuit, Cheikh Ahmadou Bamba exorte les fidèles disciples et tous les musulmans à célébrer cette nuit qui conduit tout droit vers le Paradis.

La considération que le Cheikh accordait à la Nuit de la Naissance du Prophète (PSL) se mesure en référence l’ardent Amour qu’il a pour Lui et par sa mission de réhabilitation de tout ce qui touche à Son message.

Vivant dans une société islamisée depuis longtemps, la population n’avait pas rompu avec le folklore et faisait l’amalgame entre les aspects spirituel et populaire des événements.

Ainsi la purification de la célébration fut menée par le Cheikh en enseignant aux musulmans les rélges de conduites à observer. « Sa célébration conformément à la tradition » a-t-il- recommandé car les ancètres la célébraient de façon non conforme à la bonne voie.

A cela s’ajoutent les Panégyriques et la production inestimable, faites sur le Prophète, donnant ainsi aux musulmans l’occasion d’avoir de quoi vivifier la nuit. Ainsi on peut citer quelques poèmes très célèbres communément appelés Mawlud car psalmodiés intégralement durant la nuit de la naissance du Prophète (PSL).

Seydi El Hadji Malick SY

Maodo lui, l’a entrepris pour donner à cet événement toute sa solennité afin de rendre Gloire et Grâce à ALLAH (SWT), l’implorer et guetter son pardon.

Quoi de plus naturel pour célébrer un être d’exception dont Alphonse de Lamartine, romancier et dramaturge français du 18éme siécle disait: « il est philosophe, orateur, apôtre, législateur, guerrier, conquérant d’idées, restaurateur de dogmes rationnels d’un culte sans image, fondateur d’un empire spirituel ».



Rattachement historique et géographique à Tivaouane

Le Mawlid Nabi est aussi défini comme un événement qui se rattache historiquement et géographiquement à la ville sainte de Tivaouane du fait de la préséance par laquelle Seydi El Hadj Malick Sy avait décidé, à partir de 1902, de reproduire le modèle prophétique à travers la commémoration de la naissance du Meilleur des Hommes, Seydina Muhammad (Psl).

Stratégie de communication et détermination de Maodo

Le coordonnateur de la Cellule Zawiya Tijaniyya précisait que le Gamou, « visait deux choses : métamorphoser les consciences marquées par des pratiques paganisantes séculaires et asseoir une stratégie de communication entre lui et ses disciples qui venaient répondre à son appel de tous les coins du Sénégal, était pour Maodo une occasion de débattre au milieu de ses disciples des grandes questions intéressant l’islam et les musulmans ».

Pourtant, selon Abdoul Hamid Sy Al Amine, « la surveillance administrative de l’Autorité coloniale était toujours en vigueur, mais cela n’altéra en rien sa détermination de faire de cette commémoration, une institution pérenne qui sera plus tard relayée et cela, jusqu’à nos jours, par sa descendance et celle du cercle de ses premiers disciples ».

A certains de ces derniers, Maodo avait même donné l’autorisation de mener, de concert avec lui, cette commémoration dans leurs localités respectives. Après lui, ses héritiers spirituels ont perpétué cette belle tradition et chacun à sa façon, contribue à en faire un espace d’échange et de formation spirituelle des disciples et de renouvellement du pacte qui les liait au modèle prophétique.

Le legs culturel, intellectuel et spirituel de Maodo

C’est sous un double primat et sous la supervision du Comité d’Organisation Serigne Khalifa Ababacar Sy (Coskas), que la Cellule Zawiya Tijaniyya, en charge de la communication de ce grand rendez-vous de l’islam, de la Tijaniyya et de la Nation, a décidé de propulser le legs culturel, intellectuel et spirituel du grand Sage de Tivaouane, à travers des programmes qui ont pris en compte les exigences de notre temps, tout en préservant l’enracinement aux valeurs essentielles.

Serigne Abdoul Hamid Sy Al Amine, président cellule Zawiya Tijannya, a souligné que la programmation de cette année sera axée sur cette thématique dans ses dimensions spirituelle, scientifique et culturelle. Le Khalife souhaite ainsi orienter les célébrations vers une profonde réflexion sur les valeurs morales et éthiques prônées par le Prophète.

« Ce thème arrive à un moment crucial dans notre société, marquée par des passions dévorantes et un affaiblissement des principes moraux fondamentaux », a expliqué Serigne Abdou Hamid Sy.

Il a également évoqué les inquiétudes de Seydi Hadj Malick Sy quant à la lenteur de la révélation des valeurs essentielles pour l’humanité, telles que la bénédiction, l’amour, la compassion, la justice, et d’autres vertus, comme l’a rappelé le Khilassou Zahab.

Aly Saleh