Macky Sall, présidant la réunion hebdomadaire du gouvernement, a demandé ‘’au ministre des Finances et du Budget et au ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération de préparer, avec le ministre chargé du Suivi du PSE (Plan Sénégal émergent), la prochaine réunion présidentielle de suivi des programmes et projets’’.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy