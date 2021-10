L’objectif est de mettre en avant le métavers, une contraction de « meta » (« au-delà », en grec ancien), pour montrer qu’il y a « toujours plus à construire », et « univers ». Selon M. Zuckerberg, le métavers représente l’avenir de l’internet, après les ordinateurs et les téléphones portables, auquel le public aura accès pour interagir, travailler ou se divertir via les technologies (lunettes de réalité augmentée, casques de réalité virtuelle, etc.). Il est censé toucher un milliard de personnes.

