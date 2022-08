Le HCCT, plus communément perçu par les sénégalais comme le « Haut Conseils des Chômeurs et Transhumants », a par instinct de survie cru nécessaire de réagir par voir de point de presse à la clameur populaire réclamant sa suppression compte tenu de ses activités fantômes et son inutilité dans la bonne marche du pays. Mal lui en a pris car son Vice-Président Maël Thiam vient de confirmer malgré lui le caractère fictif de leurs emplois, mais également le gros scandale financier que constitue cette institution si l’on s’en tient à ce que son Vice-Président énumère comme l’œuvre du HCCT. Ce que nous avons entendu est un travail qui aurait pu être effectué par seul et unique consultant recruté pour quelques semaines de travaux.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy