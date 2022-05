L’atelier pour la présentation du guide sur les bonnes pratiques du dialogue et social au sénegal s’est tenu ce matin, au Terrou Bi de Dakar. Une rencontre présidée par la Présidencte du Haut Conseil Du Dialogue Social, Mme Innonce Ntap Ndiaye, en présence des Syndicalistes et du Patronat. Sur ce, Mme Ndiaye souligne que cette rencontre entre dans le cadre des activités du Haut Conseil qui n’a jamais cesser de prôner pour une dialogue sociale et inclusive et une stabilité du climat Social surtout en cette période de Pré-législatives et les polémiques issus du dépôt des listes électorales…

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy