Dans un pays si jeune, le sujet n’est pas secondaire. Mais la méga-crise de l’université aux lumières éteintes et cette école qu’on bricole et rafistole sans cesse sont des patates chaudes pour le futur protecteur des arts et des lettres. Ces univers pas comme les autres qui sont en réalité des conservatoires sont le baromètre des sociétés en marche ou qui marchent à reculons. Quand ils fonction- nent, les passions sont moins tristes. En cas de dysfonctionnement, les attitudes sont toxiques. Malheureusement, le délabrement est plus proche de la réalité. Devant un tableau sombre, le 5ème président est attendu pour être un monstre de sang-froid obnubilé par le bon port pour tous loin des icebergs du Titanic.

N’est pas président qui veut. Il faut en avoir l’envergure et la carapace. Le prochain locataire du palais fera beaucoup de gestion de crise et de conflit. Le pays qu’il va diriger a changé. Démographiquement d’abord. C’est le couteau à double tranchant. La vitalité veut dire qu’on n’est pas près de l’extinction. Elle s’oppose à la bombe à retardement qui risque d’exploser sans mesures d’accompagnement. Le premier grand défi pour le nouvel arrivant est de s’occuper du champ de ruines comportemental qui est le nôtre. Ce qui s’est passé avec la crémation d’un supposé déviant est le continuum d’un climat d’anarchie sans précédent. Sur la bonne terre du Sénégal, on n’en veut pas de l’acte contre-nature. Mais rien ne justifie le retour à l’état de nature. La barbarie a été nommée par qui de droit même si les qualificatifs d’indignation sont de plus en plus rébarbatifs.

