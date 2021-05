XALIMANEWS- Le journaliste et chroniqueur Barka Ba a quitté le GFM. Il n’a pas manqué d’exprimer sa reconnaissance à l’endroit de Youssou Ndour, patron du groupe. « Après 10 ans d’une collaboration très enrichissante tant au plan humain que professionnel, j’ai décidé de quitter le Groupe Futurs Médias. L’heure est venue pour moi de relever de nouveaux challenges et de développer des projets personnels. C’est l’occasion pour moi d’exprimer ma reconnaissance et ma gratitude à l’endroit du Président du Groupe Youssou Ndour et à l’ensemble du personnel de Futurs Médias. Je sollicite vos prières et à très bientôt in challah », a indiqué le journaliste.

