XALIMANEWS-Pathé Mbodj trouve que, si en allant rendre visite au khalif général des mourides, Ousmane Sonko espérait se faire un coup de com, il a eu le contraire de ce qu’il voulait. « C’est raté, parce qu’on lui demande de se conformer à la vie en société », a indiqué le sociologue. Ce dernier qui intervenait sur la Rfm a déploré la posture du leader de Pastef lors de sa dernière sortie: « Sonko a appelé à la rébellion. Et ce qui est cocasse c’est quand il demande aux gens de de mobiliser et de se sacrifier à la veille de son audience avec le Khalif. Là, dans une bonne République on l’aurait arrêté pour incitation à la revolte », a-t-il indiqué.

