Il est vrai que le régime Macky Sall a transformé le Sénégal en un havre de paix pour les délinquants économiques, les politiciens sans scrupule, les corrompus et corrupteurs. Son second et dernier mandat (on s’en moque de son ni-oui, ni-non) semble avoir été placé sous le signe de la chasse aux activistes, aux lanceurs d’alertes, aux éveilleurs de conscience, aux promoteurs de la bonne gouvernance. Mais c’est une guerre perdue d’avance car elle ne fait que renforcer la détermination de ceux qui sont résolus à faire face à ce gangstérisme au sommet, à réclamer des comptes aux prédateurs aujourd’hui, et surtout demain.

En effet quoi de plus simple que de répondre aux questionnements de Boubacar Seye avec les détails de l’affectation budgétaire de ces ressources exceptionnelles, et de leur utilisation ? C’est donc de s’être sentis morveux, et dans l’impossibilité de prouver le non-détournement de ces fonds, que les responsables ont choisi l’option du musèlement et du kidnapping.

