XALIMANEWS- Neuf personnes dont le lutteur «Bébé Saloum» sont en garde à vue à la brigade de Gendarmerie de Keur Massar. Ils seront bientôt déférés au parquet. Ils sont impliqués dans une histoire d’escroquerie, de contrefaçon de faux-billets de banque, de vente illicite de mercure et de tentative de contrefaçon. Selon nos sources, les mis en cause qui avaient établi leur business entre Thiaroye et Malika sont tombés dans les filets de la Gendarmerie de Keur Massar entre vendredi et samedi. Tout serait parti d’une information reçue par les pandores de l’existence d’un réseau de trafic de faux billets de banque. L’exploitation de l’information a conduit à l’interpellation de deux quidams en possession de faux-billets de banque d’une valeur de 1,2 million Fcfa et du mercure au marché de Thiaroye. Poursuivant les investigations, les pandores ont mis la main sur 06 autres individus dont le lutteur Bébé Saloum à Malika. Les hommes en bleu avaient tendu un piège aux mis en cause en commandant du mercure qui devrait servir à la confection des faux-billets de banque. La neuvième personne est tombée, d’après nos sources, hors de Dakar. Une triste nouvelle pour le milieu de la lutte qui cherche aujourd’hui à refaire son image.

