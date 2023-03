Interrogés par la rédaction de xalima, le Directeur de Cabinet Serigne Khadim Bamba Fall, la secrétaire du maire Diama Mbaye, l’agent municipal Pape Fall et le Directeur Domanial Vieux Diop dénoncent l’arrestation arbitraire et déshonorante de leur édile Bilal Diatta dont le sérieux, la rigueur et l’engagement est connu par tous ses administrés. Ils exigent libération sans délai de l’édile de Keur Massar Sud dont sa place n’est pas dans en prison mais plutôt au bureau et auprès des siens pour continuer à servir les populations de Keur Massar Sud.

