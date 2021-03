Le SENEGAL a connu dans la semaine du MERCREDI 03 au lundi 08 MARS 2021, dans le cadre d’une affaire judiciaire entre un leader politique sénégalais et une citoyenne sénégalaise, des manifestations qui se sont transformées en scènes de pillages et de saccages de biens d’autrui, sans oublier les menaces et autres attaques de domiciles de certaines personnalités.

Je ne peux m’empêcher de me poser des questions en voyant ces évènements. Comment se fait-il qu’un leader puisse accepter que des jeunes puissent se soulever pour seulement un problème de justice. Aucune condamnation de l’opposition contre ces pillages et ces morts complètement inutiles. Il est tout à fait normal de combattre démocratiquement un pouvoir que l’on pense faire fausse route, à condition de respecter les dispositions qui organisent le droit à la marche. IL est pénible d’entendre de soit disant intellectuels nous dire que la constitution consacre le droit à la marche, en oubliant de préciser que la constitution encadre et conditionne ce droit par des lois et plus précisément le code pénal en ses articles 92 à 100.

En tant que soldat je ne peux comprendre que l’on puisse rester bien à l’abri avec les siens, quel que soit la justesse du combat qu’on veuille mener, pendant d’autres prennent des risques et se font tuer par on ne sait qui ? Pour cela il faudra absolument que des enquêtes se fassent pour situer les responsabilités, et qu’aucun des morts ne soit passé par pertes et profits. Un leader doit être un exemple de courage, de lucidité, et de détermination. Bien que plus pauvres que nous le sommes, nos grands parents n’ont jamais fait de leur situation, des prétextes pour s’en prendre aux bien d’autruis.

Tous les jours dans le cadre du combat syndical, nous faisons l’objet de plaintes en a plus finir de patrons du gardiennage. Le patronnat y a droit de vie et de mort sur les travailleurs sans pour autant que la terre ne cesse de tourner et que nous appellions à l’émeute.

J’Ai été conforté dans ma méfiance par rapport à certains politiciens, lorsque j’ai vu et entendu un homme politique dire ouvertement qu’il savait que le PRESIDENT ABDOULAYE WADE avait droit à un troisième mandat, alors qu’il ont soutenu le contraire jusqu’à ce ques des morts s’en suivent.

Il faut le dire nous sommes un pays ou les élites et beaucoup de gens de la classe moyenne font preuve d’une hypocrisie incroyable. Aujourd’hui nous ne faisons que récolter ce que nous avons semé . Nous avons appris aux jeunes le goût du paraître et de l’assistanat, la corruption, le culte de la médiocrité, du manque de vision et d’ambition, la loi du plus fort, et pire l’incapacité chronique de dire la vérité selon les intérêts que nous voulons défendre, l’habitude de l’injustice et de l’irrévérence.

Au prorata de notre population, la fonction publique aurait du compter au moins 900 000 agents au lieu des cent et quelques milles actuellement pour encadrer les quelques 9 MILLIONS de sénégalais qui pourraient se partager entre le travail salarié dans le privé et l’entrepreunariat . Pour ce, il nous faut changer les pratiques politiques partisanes, que nous connaissons depuis 1960 , prioriser la recherche développement, les langues nationales, rendre l’école obligatoire , rompre avec le franc cfa et disposer d’ un état- civil à jour.

L’Expérience du monde du travail nous oblige par souci d’honnêteté de dire aussi, que l’un des plus graves problèmes du SENEGAL, est que la sacralité du travail n’est que très rarement respecté par le secteur privé. Plus personne n’entend un syndicat de travailleurs du privé entamer des actions pour en finir avec l’exploitation des travailleurs dans le secteur privé.

Il est vrai que de ce côté le tribunal du travail et l’inspection du travail ne rendent pas justice aux travailleurs. COMMENT NE PAS COMPRENDRE LA FRUSTRATION DE DIZAINES De MILLIERS D’AGENTS DE SECURITE trahis par des syndicats, exploités par des chefs d’entreprises, laissés en rade par les tribunaux du travail et acteurs de la justice . Comment comprendre que depuis 04 ans malgré une condamnation du tribunal du travail que la SAGAM refuse d’organiser des éléctions de délégues du personnel. Avec par-dessus le marché l’impossibilité de disposer du jugement depuis 04 ANS.

Comment ne pas comprendre la frustration et la colère de délégués du personnel, qui depuis trois ans malgré des dizaines des plaintes à l’inspection du travail contre VIGASSISTANCE malgré la reconnaissance de la justesse de leurs réclamations, VIGASSISTANCE n’a pas fait l’objet d’une seule mise en demeure.

Ce ne sont que deux exemples sur les plus de 500 entreprises de sécurité privée agréees.

Il faut dire aussi que la quasi totalité des agents de sécurité privée, et tous les autres comme du secteur informel, tout comme les élites, politiques universitaires société dite civile, n’osent pas s’attaquer à leur bourreaux ou à leurs complices que sont le patronat, mais préférent tout mettre sur le dos du gouvernement plus facile à attaquer que de prendre la responsabilité individuelle d’engager le combat pour la justice sociale en dénonçant frontalement les auteurs connus d’injustices.

Comment ne pas comprendre la colère de jeunes, qui voient leurs parents se battre pour disposer de toît, et se voient un beau matin déguerpis, comme se fut le cas au TERME SUD il y a 06 mois.

Faudrait pas non plus oublier les milliers de travailleurs spoliés de leurs droits, qui malgré des décisions judiciaires favorables courent jusqu’ici derrière leurs dus.

Je ne saurai terminer sans pour autant féliciter les forces de sécurité publique comme privée qui comme toujours, malgré les dangers, les risques, les ingratitudes font leur travail sans états d’âmes, et tiennent ce pays à bout de bras. Ces jeunes et leurs illustres aînés ont, et ont eu le courage à un moment donné de leur vie, de défendre non pas des intérêts de roublards tortueux, mais le pays en risquant leur vie, leur intégrité physique pour défendre l’intégrité du SENEGAL.

Au nom de tous ceux de nos pères, de nos anciens, de nos camarades, de nos jeunes, bref de nos frères d’armes qui sont morts pour la patrie, nous avons le devoir de refuser la lâcheté, la peur, l’injustice, la corruption, l’indignité et travailler à faire de ce pays un pays de sincérité, de justice, de paix, tourné vers le progrès pour tous, et c’est possible.

« L’Ame humaine a une tendance perpétuelle vers la beauté et l’ordre. L’Ordre moral ou spirituel, de même que l’ordre physique ou naturel constituent cette beauté avec laquelle elle a une éternelle sympathie »

Josephin PELIDAN

JEAN LEOPOLD GUEYE

« Entre les cupidités pécuniaires, égoïstes, les injustices, et la divine mission de défense de l’intérêt national, nous choisissons DIEU.

« Etre vertueux c’est aspirer à une ressemblance avec la divinité, c’est se rapprocher de la vocation de l’homme, c’est avancer vers l’unité de la créature et du créateur K.V.E. »