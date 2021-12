Aux yeux du public, la justice sénégalaise ne pèse pas plus lourd qu’un duvet d’oiseau. Car, estime-t-il, elle manque d’impartialité et d’indépendance. Surtout en cette période de crise sociopolitique marquée par des poursuites judiciaires contre des politiques, particulièrement ceux de l’opposition, ces jugements négatifs se sont montrés plus sévères. Face à ces jugements défavorables, le président de l’union des magistrats du Sénégal, Ousmane Chimère Diouf, qui se dit soucieux de la préservation du lien primordial de confiance entre les citoyens et leur justice, a jugé impératif de clarifier certains principes qui animent l’intégralité du débat public à savoir l’indépendance de la justice. À l’en croire, à ce sujet, la quasi-totalité des intervenants publics émettent de sérieux doutes sur l’indépendance de la Justice sénégalaise, se fondant sur leur propre analyse de quelques décisions ou procédures intéressant des hommes politiques, ou sur une ingérence de l’exécutif dans le traitement de certaines affaires.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy