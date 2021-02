Le marteau du complot et l’enclume de la manipulation (Par Cheikh Moubarack Wade) Le Sénégal risque de sombrer au plus profond d’une crise économique, sociale, démocratique… pour les mois à venir ; si le peuple reste coincé entre le marteau et l’enclume de la politique. La crise sanitaire devant occuper nos esprits face à la recherche de réponses adéquates, voilà qu’on nous oriente vers des combats politiques dont personne ne sortira vainqueur. Au moment où tout un peuple doit orienter ses réflexions vers des solutions qui nous garantissent un véritable développement dans tous les secteurs ; au moment où il doit apporter des réponses concrètes à la crise pandémique qui a freiné toute notre économie, nous sommes distraits par une affaire anodine de massage qui vire au règlement de compte politique. Règlement entre un pouvoir qui cherche vaille que vaille à se maintenir et un opposant qui mise sur sa percée politique facilitée par une batterie d’injustices envers sa personne et souhaitant capitaliser, la frustration des citoyens face aux nombreuses difficultés socio-économiques du moment. Il appartient alors au peuple sénégalais, de se démarquer des jeux politiques de complots et de manipulations de tous bords, en sauvegardant nos valeurs et acquis démocratiques. Refusons que les tenants du pouvoir, de cette occasion, nous privent de nos libertés les plus fondamentales d’expression de nos frustrations ! Manifestons nos désaccords face à l’injustice dans toutes ses formes, en usant de tous nos droits que nous confère notre constitution. J’invite en ce sens, les autorités en charge de veiller à notre stabilité, au respect de ces droits .Le président de la République est directement interpellé pour la sauvegarde de notre liberté d’expression qui est non négociable ! Refusons également toute tentative de manipulation, dans une affaire, qui oppose deux citoyens et à élucider devant la justice ; en lieu et place de suppositions venant de tous les sens. J’invite le citoyen Ousmane Sonko, au nom de notre stabilité nationale, à se défendre devant la justice avec tous ses moyens légaux. Et le peuple saura apprécier en définitive, les conclusions de cette affaire qui nous le souhaitons vraiment, sera jugée de manière équitable, l’image de notre justice étant en jeu. J’invite enfin le peuple sénégalais, à s’unir autour de l’essentiel, pour sortir notre pays des difficultés majeures !

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy