XALIMANEWS-Lors de l’inauguration du Centre de traitement des maladies infectieuses et tropicales de l’Hôpital Fann, le Président Macky Sall a lancé un appel à l’endroit de ceux qui négligent les recommandations qui devraient être suivies pour stopper la chaîne de transmission du coronavirus: « A tous ceux qui continuent d’ignorer les gestes barrières, de négliger le port correct du masque, de ne pas observer la distanciation physique, et pire de nier l’existence de la maladie, je veux dire ceci: vous vous mettez en danger et vous mettez les autres en danger. Pensez aux morts et à leurs familles endeuillées. A ceux qui pensent que la maladie n’est qu’une pure fiction je leur dit: pensez aux malades et à leur souffrance, pensez aux guéris qui gardent encore, dans leur chair, les séquelles de cette terrible maladie », a indiqué le Président Sall.

