Le message de Serigne Babacar Sy Mansour à l’occasion du Maouloud

À l’occasion de la célébration du Maouloud, le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a délivré un message à la communauté musulmane.

Dans ce discours lu, ce dimanche 15 septembre 2024, par Cheikh Seydi Abubakr Sy Mouhamadou Mansour, le marabout a fait savoir que « la distraction, la dépendance et le meurtre intentionnel sont devenus des phénomènes très répandus dans notre société. Il urge de revenir à la précellence du message de notre Maître Muhammad ».

Au nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Louange à Allah qui dit dans sa révélation décisive : « Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu’il a envoyé chez eux un messager de parmi eux-mêmes, qui leur récite Ses versets, les purifie et leur enseigne le Livre et la Sagesse, bien qu’ils fussent auparavant dans un égarement évident. »[1]

Que la paix et le salut soient sur celui dont la vie, la mort et la mission demeurent toujours une miséricorde, le Messager arabe et le Prophète qurayshî, la Miséricorde accordée et la Bénédiction offerte, notre Maître Muhammad, dont l’humanité s’est honorée de l’apparition splendide et qui a illuminé les cœurs par son message éclatant, ainsi qu’à sa famille et ses compagnons honorables gens de rectitude et d’influence, et sur ceux qui les suivent dans la perfection jusqu’au Jour du Jugement !

Excellence M. le Ministre de l’Intérieur, Jean-Baptiste Tine, représentant Son Excellence le Président de la République du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Diakhar FAYE,

Excellences, distingués ministres et honorables membres de la délégation gouvernementale,

Excellence, M. l’ambassadeur du Royaume du Maroc, M. Hassan Nâçiri, et la forte délégation qui l’accompagne, représentant Sa Majesté le Roi Mohammed VI, composée d’imams, d’universitaires et de prédicateurs de la Fondation Mohammed VI des savants africains,

Excellences, messieurs les ambassadeurs,

Distingués représentants d’autorités spirituelles et temporelles,

Distingués représentants des associations et mouvements islamiques,

Distingués représentants des partis politiques et des organisations syndicales,

Éminences, distingués imams, maîtres coraniques, muqaddams et présidents de Dawâ’ir,

Mesdames et Messieurs,

Auguste assemblée,

Que la paix, la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient sur vous !

C’est d’une heureuse opportunité et d’une grande occasion que la Hadra malikite de Tivaouane, en solidarité avec les musulmans du monde entier, profite pour célébrer et glorifier la nativité de la meilleure créature de l’humanité, notre Maître Muhammad – Que la paix et le salut soient sur lui -. Le prophète de la miséricorde et le modèle de la communauté, celui qui incarne les nobles vertus, la joie des cœurs, le réconfort de la détresse, le porteur du message éternel, l’excellent professeur et le géostratège. Il a uni les peuples et les tribus dans une nation qui a bâti sa gloire et sa civilisation sous la conduite d’une foi sincère, celle qui a libéré l’homme des croyances corrompues, des chaines de restrictions qui entravaient l’homme et l’empêchaient de vivre en parfaite harmonie avec les bonnes valeurs de l’islam bâties sur des principes tels que la fraternité, la liberté, la solidarité, l’égalité, la justice et la piété. Et ce sont même ces belles vertus qui sont la quintessence de la mission du Prophète – Que la paix et le salut soient sur lui – qui dit : « Je n’ai été envoyé que pour parfaire les belles vertus. »

Frères de foi :

Nous félicitons toute la communauté musulmane, rendant grâce à Allah – Tout-Puissant – Qui nous a permis de nous réunir entre croyants, une fois de plus dans cette auguste assemblée dans la ville sainte de Tivaouane, à l’occasion de la célébration de la naissance du noble Prophète – Que la paix et le salut soient sur lui -. Nous formons le vœu qu’Allah nous prête la force et la santé de la fêter encore de longues années remplies de grâce, de bonté et de bénédiction.

Notre maître Cheikh El Hadji Malick SY – Qu’Allah soit satisfait de lui – a dit :

Sa naissance renferme honneur et grâce, la célébrer est un saint viatique pour les besoins.[2]

Il a dit encore – Qu’Allah soit satisfait de lui – :

Oui, célébrez la nuit de la nativité pour solliciter des grâces, si aucune interdiction ne s’y mêle.[3]

Frères de foi :

Célébrer cette grande et bénie occasion, c’est célébrer l’Islam, le modèle parfait et la bonne direction qu’Allah – Gloire à Lui – a institués – pour humaniser l’humanité et la rendre heureuse. Et cela ne pourra se réaliser que par l’incarnation des vertus intrinsèques du prophète – Que la paix et le salut soient sur lui- , par le suivi scrupuleux de Sa Pure Sunna, Ses nobles caractères, par l’adoption de sa solide et excellente méthode éducative, car le bien-être de cette communauté dépend de son retour à la vie de leur Prophète, de se laisser guider par sa bonne direction et la précellence de sa bonne morale reconnue.

Notre maître Cheikh El Hadji Malick SY – Qu’Allah soit satisfait de lui – a dit :

Ne sert à rien un amour non soutenu par une action. Alors, suis bien la tradition de l’Elu, tu seras comblé.

Eprouver un ardent désir de rencontrer notre maître, fait partie de ces indices. Accorde-le moi, ô Créateur des temps.

Prier en abondance, soutenir Sa religion et adopter ses excellentes qualités.[4]

Frères de foi :

L’Islam est une religion de miséricorde, comme en témoigne la parole du Tout-Puissant :

Et Nous ne T’avons envoyé qu’en miséricorde pour l’univers.[5]

Et la parole du prophète – Que la paix et le salut soient sur lui – :

« En effet, je n’ai jamais été envoyé pour maudire, mais plutôt j’ai été envoyé en miséricorde. »[6]

A l’heure où les ennemis de l’Islam accusent notre religion d’iniquité et de barbarie qui, selon leurs prétentions, ne connait ni miséricorde ni compassion, et évoque beaucoup le respect des droits de l’homme, à telle enseigne que la débauche est considérée comme une liberté, la violation des libertés individuelles et collectives une civilisation, la diffusion des mauvaises mœurs une mode, la corruption esthétique et morale une banalité, la calomnie sur les personnalités éminentes une habitude. La distraction, la dépendance et le meurtre intentionnel sont devenus des phénomènes très répandus dans notre société. Il urge de revenir à la précellence du message de notre Maître Muhammad – Que la paix et le salut soient sur lui -, le modèle le plus élevé en miséricorde et l’exemple le plus parfait en vertus et tolérance humaine.

Frères dans la foi,

Dans une démarche allant dans le sens de consolider et de pérenniser l’héritage socioculturel de nos aïeuls, gens d’honneur et de justice, qui ont sacrifié leur vie dans l’enseignement et l’éducation pour faire de nous ce que nous sommes aujourd’hui, la Hadra tidiane de Tivaouane appelle tous les segments de la société, les guides religieux, le gouvernement et l’opposition, les femmes et les jeunes, à s’unir pour faire face aux crises et trouver des solutions à nos problèmes et inquiétudes qui menacent notre vie communautaire et entravent sa marche vers le progrès et le développement.

Frères dans la foi,

S’accrocher solidement à la corde de Dieu est un principe religieux et une obligation statuée, c’est pourquoi nous appelons tous à être plus disciplinés, à unir nos paroles et à éviter la division, pour bâtir une vie équilibrée, surtout dans ces moments où le monde traverse des tournants dangereux et des crises multiples qui n’épargnent aucun aspect de la vie humaine : aspect religieux, culturel, social, économique, etc.

Notre maître El hadji Malick SY nous avertissait :

« Méfiez-vous de la divergence ! Accrochez-vous solidement à la corde de Dieu et à la convergence (d’idées). La divergence a fait échouer vos prédécesseurs. Et par elle, le temps nous prend en otage. Et dans le hadith : « Vous n’entrerez jamais au paradis tant que vous ne serez pas des croyants et vous ne serez jamais des croyants tant que vous ne vous aimerez pas les uns les autres. »[7]

Mes plus jeunes compatriotes,

Nous ne terminerons pas ce message sans vous présenter cette recommandation de haute portée venant de votre grand-père, Cheikh El Hadji Malick SY – Qu’Allah soit satisfait de lui -, et en particulier ceux qui utilisent les réseaux sociaux et passent le plus clair de leur temps à télécharger de mauvaises informations et les propager à grande échelle, une attitude irresponsable qui nuit à la paix sociale, à la sécurité humaine et à la stabilité du pays.

Notre Cheikh EL Hadji Malick SY – Qu’Allah soit satisfait de lui – nous recommande :

« Sachez – Que Dieu honore votre prestige – que le temps est pour celui qui l’utilise à bon escient, sinon il est une horreur. Il est aussi comme une épée, donc celui qui en use intelligemment, y trouve son compte, sinon c’est la mort. En réalité, tout le bien-être est dans le contentement et la soumission à ce que Dieu décrète. »

Nous attirons également votre attention sur certains phénomènes qui pourraient vous conduire à la destruction, notamment :

la relégation de la religion au bas de l’échelle ;

le manque de respect envers nos guides religieux ;

la corruption des mœurs ;

la banalisation de l’homosexualité ;

la violence aveugle ;

la diffusion de fausses nouvelles sur les personnalités religieuses.

Il s’agit de fléaux sociaux effrayants qui se propagent dangereusement, c’est pourquoi nous appelons les autorités exécutives et judiciaires à consentir davantage d’efforts pour mettre un terme à ces pratiques quotidiennes barbares et dévastatrices qui sont devenues monnaie courante dans notre vie privée et publique.

Je conclus mon discours en adressant mes sincères remerciements, ma reconnaissance, mon respect et mes prières à Sa Majesté le Roi Mohammed VI – Que Dieu lui accorde la victoire – que nous remercions pour ses efforts généreux et ses sacrifices inlassables, au service de l’islam, des musulmans, du soufisme, de son peuple et de l’humanité en général, et en particulier la Hadra tidiane de Tivaouane.

Mes remerciements et prières vont également à l’endroit de Son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, Président de la République du Sénégal, pour ses généreux et inlassables efforts envers la Hadra de Tivaouane.

Aux membres du corps diplomatique accrédités au Sénégal, nous leur adressons nos sincères remerciements pour l’honneur qu’ils nous font en répondant à notre invitation pour rehausser notre assemblée de leur présence.

Nous remercions tous les guides religieux, les imams, les érudits, les partis politiques et tous les musulmans : sympathisants et disciples.

Nous renouvelons également nos sincères prières pour tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à l’achèvement des travaux du projet de la Grande Mosquée de Tivaouane, au premier rang, l’association Jama’atun Nûr As’sunniyya et tous ceux qui ont coopéré avec elle pour faire de ce grand projet un succès, qui sera bientôt inauguré – S’il plait à Dieu -.

Félicitations à la communauté musulmane ! Félicitations à toutes les autorités religieuses et étatiques d’ici et d’ailleurs ! Nous formons le vœu qu’Allah pourvoie chacun de nous de plus de succès, de santé et de bien-être, nous accorde l’agrément de nos prières et guide nos pas vers ce qui est dans l’intérêt du peuple et du pays.

Bonne et heureuse année !

Que la paix, la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient sur vous.

Khalife général des tidianes

Cheikh Seydi Abubakr SY Mouhamadou Mansour

Tivaouane, 15 septembre 2024

