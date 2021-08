Xalimanews- Le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, Moussa Baldé, a assuré mercredi à Dakar que ses services ont déjà fini de convoyer 60% des quantités d’engrais destinées aux cultures arachidières et 35% des tonnes prévues pour le maïs et le sorgho, soulignant son ambition de terminer cette opération avant fin août, selon APS. Les services du ministère de l’Agriculture ont fini de convoyer « vers les zones de production, plus de 58%, voire 60 % d’engrais d’arachide et 35 % d’engrais maïs et sorgho », a indiqué M. Baldé, invité sur les ondes de la RFM.

