“Les élèves se retrouvent entre eux. Ceux qui sont des pédagogues savent quel est le rôle que ça joue. Sur le plan de l’hygiène et de la discipline, nous avons une gagne. Maintenant, s’il y’en a qui ne sont pas d’accord, ils peuvent l’être. Mais cette directive du président de la République répond à un besoin d’équité sociale. Et nous allons la mettre en œuvre”, , a déclaré Mamadou Talla ministre de l’éducation nationale sur Zik Fm. Le ministre d’ajouter, “je crois que c’est une analyse extrêmement courte quand on regarde ce qui se passe déjà au Sénégal. La tenue existe déjà et au niveau pédagogique, il y a beaucoup de points positifs par rapport à la tenue” Si monsieur Talla réagit ainsi, c’est parce qu’il y’a une polémique sur la confection de tenues scolaires, qui seront désormais généralisées à toutes les écoles dès la prochaine rentrée avec un budget de 10 milliards.

