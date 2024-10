Le monde du hip-hop perd Kiné Seck, une de ses voix à l’international

Une triste nouvelle a secoué la communauté sénégalaise et les fans du Hip Hop Galsen ce matin. Kiné Seck, connue sous le pseudonyme « LNM », une animatrice influente de l’émission Couzinsdafrique, s’est éteinte. Figure incontournable du mouvement, elle a joué un rôle clé en tant que pont entre la scène Hip Hop sénégalaise et la diaspora, notamment en France.

LNM » a été une fervente supportrice de la culture Hip Hop sénégalaise, un secteur qu’elle a toujours défendu et promu à travers son émission. Grâce à son engagement, de nombreux artistes sénégalais ont eu l’opportunité de faire découvrir leur musique en dehors des frontières du Sénégal, particulièrement en France. Son émission, diffusée sur plusieurs plateformes, était un lieu de rencontre et d’échange pour les artistes de la diaspora africaine, faisant d’elle une voix respectée et appréciée. Son décés laisse un grand vide dans le milieu artistique, où elle était non seulement une animatrice mais également une militante pour la reconnaissance et l’évolution du Hip Hop Galsen.