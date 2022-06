La responsabilité de Macky Sall (en sa qualité de principal donneur d’ordre) dans ces 3 ignobles crimes d’état est établie. Ses mains sont tachées de sang de 3 jeunes innocents sénégalais. Il n’y a plus de doute : Macky Sall est devenu l’artisan du désordre, du chaos et constitue un risque pour l’unité et la stabilité sociale du Sénégal. Obnubilé par la conservation du pouvoir, foulant au pied les dispositions de la Constitution (un chiffon à sa disposition), Macky Sall a littéralement détruit l’équilibre des institutions et porté gravement atteinte à l’exercice des libertés, multipliant les dérives au point d’engager le Sénégal, dans la voie de la confrontation permanente entre les forces de sécurité et le peuple. Esseulé, entouré d’un carré de partisans jusqu’au-boutiste, Macky Sall enchaîne les crimes d’état et les coups de boutoir contre la Démocratie sénégalaise.

De fait, les images de la Ville de Dakar en quasi état de siège, avec le déploiement démesuré de milliers de policiers et de gendarmes sur les artères de la capitale, de pneus calcinés, de leaders de YEWWI arrêtés manu militari, et de scènes de chaos dans certains quartiers de la capitale (violents affrontements entre jeunes et forces de sécurité) augurent d’ores et déjà d’une fin de pouvoir tragique pour Macky SALL.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy