XALIMANEWS- Le carême a débuté aujourd’hui pour la communauté chrétienne. Le patron du Conseil économique social et environnemental (CESE) a tenu à les encourager. « En ce mercredi des Cendres qui ouvre une période de jeûne et de prière, je souhaite à la communauté chrétienne du Sénégal un Carême de paix. Puisse le Seigneur des mondes Couvrir de Sa Grâce notre cher Sénégal et nous permettre de renouveler notre foi, notre espérance et notre charité pour prendre soin de ceux qui souffrent et vaincre la pandémie du coronavirus », a indiqué Idrissa Seck dans un communiqué parvenu à la rédaction de Xalima.

