En outre, le mouvement a annoncé l’organisation d’un téléthon pour récolter des fonds qui seront destinés à aider les familles dans la prise en charge des blessés. Aliou Sané et ses camarades ont dénoncé la répression dont sont victimes les jeunes , selon eux, s’est abattu sur les jeunes manifestants et a occasionné 11 morts et plus 590 blessés. Pis, ils disent noter, pour le regretter, que les arrestations et la traque des opposants se poursuivent. Pour preuve, les membres du mouvement citent deux étudiants qui, selon eux, ont été placés sous mandat de dépôt ce mardi.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy