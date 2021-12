Cette rupture « prive le peuple du Nicaragua d’un partenaire loyal pour sa croissance démocratique et économique », a déploré le département d’État américain dans un communiqué. « Nous encourageons tous les pays qui accordent de l’importance aux institutions démocratiques, à la transparence, à l’État de droit et à la promotion de la prospérité économique pour leurs citoyens d’accroître leurs liens avec Taïwan », a ajouté le texte. Taïwan coopérait jusqu’à présent avec le Nicaragua principalement dans les domaines de la santé, de l’agriculture et du logement social, et plusieurs entreprises taïwanaises sont implantées dans le pays d’Amérique centrale depuis les années 1990.

