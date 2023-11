Quand on fait le ratio, Dakar porte la forte charge de mortalité. «Pour moi, c’est inadmissible que quelqu’un puisse mourir de paludisme à Dakar. Parce qu’il y a un réseau de postes de santé très détaillé et proche des populations. Donc, cette maladie ne doit pas tuer quelqu’un. Nous avons plus de quatre mille dispensateurs de soins à domicile qui sont formés pour dépister très tôt et traiter très tôt les cas de paludisme», explique Dr Sène.

