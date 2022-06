Pourra-t-on un jour humer le délicat parfum qui embaumait le corps et les cheveux de Cléopâtre ? C’est en tout cas le souhait d’une équipe de chercheurs qui planchent sur la recette du parfum de la dernière reine d’Égypte. Leurs efforts pourraient bientôt permettre de recréer cette historique fragrance.

Cléopâtre, reine de la publicité

Cléopâtre fait partie des personnages historiques les plus connus et les plus appréciés à travers le monde. Reine de la sensualité et de la beauté, l’image de la dernière des Ptolmée a souvent été utilisée par les plus grandes marques. Pour toujours, la reine d’Égypte est notamment associée à un célèbre savon. Dans le cinéma, l’un des films Astérix les plus réussis est précisément celui consacré à la reine Cléopâtre, et comment oublier l’inoubliable prestation de Liz Taylor dans le film de 1963.

Cléopâtre est indéniablement l'une des figures les plus appréciées du secteur du divertissement. Face à cet engouement populaire, il n'est pas étonnant que les scientifiques s'intéressent également aux secrets de l'antique souveraine.



À la recherche du parfum de la reine d’Égypte

Depuis 2012, une équipe de chercheurs de l’Université d’Hawaï s’active ainsi à reproduire fidèlement le parfum préféré de la reine. En s’appuyant sur des textes grecs et romains de l’Antiquité, ils tentent de percer le mystère de la fabrication du précieux onguent. En 2021, ils signent un article publié dans la revue Archaeology Magazine dans lequel ils révèlent avoir mis au point un parfum pouvant durer deux ans.

ais cette réalisation s’attire les critiques de leurs collègues qui doutent que la formule du parfum soit la même que celle utilisée au temps de Cléopâtre. Depuis lors, d’autres équipes composées de chimistes et d’Antiquisants travaillent à reproduire le parfum. C’est notamment le cas de celle de l’Université de Pise, en Italie, dont les travaux se fondent moins sur les textes que sur les matériaux organiques retrouvés dans la tombe d’un notable égyptien contemporain de la reine ptolémaïque.

L’insaisissable onguent antique

À ce stade, l'équipe avoue ne pas être encore en mesure de proposer une copie exacte du parfum de la reine.

Il faut dire que le manque de sources complique la tâche des chercheurs. Les textes lacunaires, les artefacts incomplets rendent les recherches difficiles et les déconvenues nombreuses. À cela s’ajoutent d’autres épreuves comme celle consistant à retrouver les mêmes plantes et ingrédients utilisés à l’époque de Cléopâtre. Enfin, les scientifiques se doivent de recréer l’onguent dans les mêmes conditions et avec le même matériel qu’au temps de Cléopâtre, pour que leur expérience soit scientifiquement recevable.

Source : Pixabay



Tous ces obstacles pourront-ils seulement être contournés par les chercheurs ? Peut-être, car d’autres parfums de l’Antiquité ont pu être reconstitués, à l’image de celui d’Héraclée. La chance sourira-t-elle également aux scientifiques de l’Université italienne ? C’est en tout cas ce que souhaitent de tout cœur les amoureux de l’Antiquité ainsi que les amateurs de fragrances délicates.