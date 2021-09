Le passeport sénégalais n’a plus de valeur. Le Sénégal est classé à la 92e place des passeports les plus puissants de la planète, selon le classement 2021 du Henley Passport Index, a rapporté rewmi Quotidien. En effet, ce document de voyage sénégalais ne permet de se rendre que dans 56 pays, dans le monde sans visa, loin derrière des pays comme la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Bénin, la Sierra-Léone, le Ghana et le Cap-Vert et même la Gambie dont le passeport permet de voyager dans 68 pays sans visa. Et les passeports diplomatiques ne sont pas en reste.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy