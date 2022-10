Au-delà des manœuvres politiciennes concernant la proposition de loi de la deputée Aminata Touré, c’est l’attitude du Parti démocratique sénégalais (Pds) et de ses alliés qui est la plus importante à observer. En effet, sous le régime du Président Abdoulaye Wade, des membres de la famille du Pape du Sopi ont occupé des fonctions importantes au sein de la République. Karim Wade était même surnommé ministre de la Terre, des mers et du ciel. La position de Doudou Wade à l’Assemblée nationale a permis à un certain Moustapha Cissé Lô d’exister politiquement, car ayant fait de cette bataille, son tableau de bord. Me Abdoulaye Wade était même prêt à dérouler le tapis rouge pour une succession monarchique dans une République, avant son fameux quart bloquant.

