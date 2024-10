Le petit chef de la grande gare (Par Moussa Beye)

L’incompétence est manifeste. Le reniement est criard. La manipulation est cruelle. L’inculture est monumentale.

L’arrogance est au summum.



La condescendance est pathétique voire pathologique. La méchanceté est viscérale. L’absence de remise en question frise le ridicule!

Le tout enrobé d’une cote de popularité qui après avoir fait affoler tous les baromètres est désormais en souffrance, c’est trop, trop tôt, voire prématuré et cela pour absence manifeste de vision. À défaut de transformer la réalité en ce laps de temps, il y une incapacité manifeste à agir sur ne serait-ce que les perceptions. Eh oui, le fameux projet est une arlésienne, tout le monde en parle et personne ne le voit. Il est vrai qu’il n’y a pas de vent favorable à celui qui ne sait où aller, disait Sénèque!

Entre un peuple qui patauge dans ses préoccupations et inquiétudes les plus élémentaires, une jeunesse désabusée et aux abois, qui a été la chair à canon, matière première principale de ce combustible qui a fait hisser la température à des niveaux qui ont dépassé tous les seuils d’alerte…Kounkandé, n’auras pas comme Moïse, ouvert la mer, noyant au passage les bijoux de nation et emportant le rêve d’un peuple qui avait décidé par un vote massif, non équivoque, sans ambiguïté et sans ambages! Le miracle ne se produira pas, hélas! Et on n’en demandait pas tant, Vous avez réussi tout comme la prouesse d’avoir atteint les sommets en un temps record dans la marche pour la conquête du pouvoir, le miracle de réveiller une opposition qui était en grande partie bonne pour la casse à se rétablir au point de faire des alliances improbables. Nécessité fait loi en l’espèce la démocratie et les risques encourus par ce pays exigent ces retrouvailles!



Si ce n’est pas de l’amateurisme, je ne saurais dire ce que c’est véritablement.

Tellement vos carences sont béantes, votre visibilité assombrie par un empressement, une volonté de régler des comptes et un sentiment de puissance, mais surtout une capacité à oublier ou même à enterrer … et enfin une absence voire une inexistence de vision, je passe sous silence cette absence de hauteur. Et je ne parle pas de cette absence d’intelligence situationnelle, tout comme cette absence pathologique d’humilité et du sens de la mesure pour mettre en avant des spécialistes aguerris et autres connaisseurs des mécanismes de gestion de l’état, le Sénégal regorge de talents et de hauts fonctionnaires équidistant des chapelles politiques bon sang!

L’atterrissage risque d’être fatal.



Épargnez-nous, de cette politique politicienne de très mauvais aloi au regard de la gravité du moment et des enjeux de l’heure. Je vous en supplie, ce peuple qui a manqué à tant de rendez-vous, qui aspirait à une certaine accalmie en vous confiant par une adhésion massive et un vote sans appel son destin. Cette onction du suffrage populaire aurait suffi à toute personne se réclamant patriote dans son sens dénué de toute démagogie, de tout populisme au goût douteux de déplacer des montagnes. La seule ambition devrait être de réconcilier ce pays avec lui-même, de redonner espoir à cette jeunesse qui reprend la mer et le désert, de restaurer le blason terni de la justice, de remettre l’état à la place à laquelle il n’aurait jamais dû quitter et que vos prédécesseurs ont malmené, j’en conviens. De vastes chantiers pour tout gouvernement sérieux qui a un minimum de conscience sur le sens des priorités et autres urgences du moment. Vous avez tout réussi sauf à calmer son inquiétude, bien au contraire.

C’est un prolongement irresponsable d’une campagne électorale permanente qui dure depuis plus de dix ans comme si cette escroquerie avait besoin de cette usurpation pour prospérer.

Enough is enough!

PS : Eh oui Marie-Ange, les diseurs ne sont pas les faiseurs!

Merci à cette très grande amie congolaise qui m’avait appelé pour me féliciter à la suite des élections sénégalaises. Elle était tellement emballée et se disait prête à s’offrir comme troisième épouse de l’un ou de l’autre du couple de l’exécutif. Aux dernières nouvelles, elle a changé d’avis!

Moussa Bèye

Montréal ce 02 octobre 2024