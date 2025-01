Le peuple guinéen et la junte au pouvoir : trahison et déception (Par SALL Mamadou Oumar)

Reflète un sentiment de frustration et de déception ressenti par une partie de la population guinéenne à l’égard de la junte militaire qui a pris le pouvoir en septembre 2021 après avoir renversé le président Alpha Condé. Dans ce contexte, plusieurs facteurs contribuent à la perception de trahison et de déception :

1. Promesses non tenues :

Après le coup d’État, le Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD), dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya, une promesse de restaurer la démocratie, de renforcer l’État de droit, de lutter contre la corruption et de réformer le système politique. Cependant, de nombreux observateurs et citoyens guinéens estiment que ces promesses n’ont pas été suivies d’actions concrètes, ce qui a nourri un sentiment de trahison.

2. Suspension des élections et prolongation de la transition :

La juinte a annoncé un calendrier pour la transition, mais celui-ci a été réajusté à plusieurs reprises, ce qui a alimenté l’incertitude et la frustration parmi les Guinéens, qui espéraient rapidement un retour à un gouvernement démocratiquement élu. Le retard dans l’organisation des élections libres et transparentes est perçu comme une violation des engagements pris.

3. Violations des droits humains et répression:

Les autorités militaires ont été accusées de réprimer violemment les manifestations et de restreindre les libertés civiles, comme la liberté de presse et de réunion. Des arrestations arbitraires et des violences policières ont été signalées, ce qui a exacerbé le sentiment de déception vis-à-vis de la junte.

4. Gestion économique et sociale boiteuses:

Sur le plan économique, la Guinée, malgré ses richesses naturelles (notamment la bauxite), fait face à des difficultés croissantes, notamment la hausse des prix, l’inflation, et une situation sanitaire fragile. La junte n’a pas réussi à redresser la situation économique de manière significative, ce qui alimente le sentiment que le peuple est toujours en souffrance, même après le renversement du régime précédent.

5. Le syndrome de l' »autocoup » :

Une partie de la population perçoit la junte comme une continuation du même système de gouvernance autoritaire, mais sous une nouvelle forme. Certains estiment que la junte pourrait être tentée de prolonger son pouvoir au détriment de la démocratie, ce qui donne lieu à un sentiment de trahison similaire à celui qui prévalait sous les régimes précédents.

En somme, la situation en Guinée est marquée par une profonde déception du peuple envers la junte, qui, en dépit de ses discours de changement, n’a pas réussi à concrétiser ses engagements. Les Guinéens, qui avaient espéré une rupture avec les pratiques autoritaires et une véritable de leurs conditions de vie, se sont confrontés à un retour de frustrations semblables à celles du passé.

