Il s’est dit convaincu que « l’activité portuaire, maritime et logistique est un excellent levier de développement économique et social ». Selon lui, le Port de Dakar, s’est approprié la vision de Monsieur le président de la République, déclinée dans le plan Sénégal émergent, notamment en son axie1, qui promeut la transformation structurelle de l’économie nationale et qui pose comme entre autres objectifs, le positionnement du Sénégal comme hub logistique et industriel régionale.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy