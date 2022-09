En 2017, en pleine tension avec le Qatar, l’Égypte, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Bahreïn le mettent sur la liste terroriste en tant que Frère musulman. En 2018, il a été condamné à la perpétuité par un tribunal militaire égyptien. Sa fille Ola al-Qaradaoui est elle-même poursuivie en Égypte pour « appartenance à une organisation interdite » et « participation à son financement ». Elle a déjà passé quatre ans et demi en détention préventive et, si elle a été libérée fin 2021, les charges retenues contre elle pèsent toujours.

