Le Président Bassirou Diomaye Faye annonce des mesures contre la vie chère

XALIMANEWS-Le président de la République, exprimant ses inquiétudes concernant le coût de la vie, a annoncé que des actions décisives seront prises pour y remédier, dans un avenir proche.

‘’Les Sénégalais sont braves mais ils sont fatigués et attendent de nous des solutions contre la vie chère. La question du coût de la vie me préoccupe particulièrement et retient toute mon attention’’, a déclaré Bassirou Diomaye Faye lors de son discours à la nation à la veille de la fête du 4 avril.

Il a assuré que des mesures significatives seront prises après des consultations avec les parties concernées, dans les jours à venir.