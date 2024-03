Le président gambien Adama Barrow adresse ses félicitations à Bassirou Diomaye Faye

XALIMANEWS- Dans la vague de félicitations reçues, Bassirou Diomaye Faye reçoit celle d’Adama Barrow. Dans une déclaration, le Président Gambien a adressé ses vœux de succès au président élu, Bassirou Diomaye Faye. Il salue, par ailleurs, le déroulement pacifique de l’élection.

Barrow évoque son optimisme quant au renforcement des relations amicales entre la Gambie et le Sénégal sous la nouvelle présidence de Faye. “Je félicite M. Bassirou Diomaye Faye pour une élection victorieuse et félicite le peuple de la République du Sénégal pour la conduite pacifique de l’élection. Je suis optimiste que la relation cordiale entre la Gambie et le Sénégal sera davantage renforcée”, a déclaré Adama Barrow.