Le Président de la République, Macky Sall est-il resté toujours le maître du jeu et du…je politique au Sénégal ? Une question à mille balles et qui, de toute évidence, est très loin d’être saugrenue. De gros sous ! Du moins, si l’on s’attèle à jeter un regard lucide sur l’évolution de la situation socio- économique et politique. Oui, Dieu est Grand mais, «Koor» Marème n’est pas petit. Concédons-le, au moins.

Les malheureux événements du mois de Mars dernier relatifs à l’affaire de mœurs mettant en cause Ousmane Sonko et Adji Sarr avaient poussé certains à sous-estimer la force de frappe du régime du Président Macky. Que nenni ! Comme qui dirait que cette crise a donné d’aplomb au locataire du Palais de l’Avenue Roume. Ne dit-on pas que la crise est un levier et un levain capable de nous propulser vers l’avant. Paraphrasons l’économiste français Alain Minc qui nous instruit : «La politique se nourrit de la crise mais, la crise, elle, ne nourrit pas les hommes ».Fin de citation.