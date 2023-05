Le monde d’aujourd’hui est entré dans un nouveau cycle de reconfiguration tant au niveau géopolitique qu’au niveau de l’esprit de l’homo sapiens. L’évolution de cette espèce humaine ne cesse de se dégrader à tel point que l’expression « Homo Sapiens » ( Humain Sage) en perd toute sa signification. L’imam de la mosquée dira que nous sommes près de « axirou Zaman » (la fin du monde).

Malheureusement, c’est cet homme nouveau qui est opposant du président Macky Sall et qui pollue les réseaux sociaux. Si on observe bien le paysage politique Sénégalais et l’agissement des détracteurs de Macky Sall, on note bien que le président n’a pas d’opposants mais des haineux. Ces gens ont une haine viscérale envers le président Macky Sall. Ce dernier, presque aphone, n’a jamais répondu aux plus mauvaises langues qui le lacèrent chaque jour. Ne parvenant pas à sortir Macky de ses gonds, les haineux s’attaquent à sa famille en l’occurrence la Première dame Marième Faye Sall qui épaule son mari dans sa lourde tâche : développer le Sénégal.

En effet, une vidéo d’origine douteuse parle de « sexe tape » de la Première dame, (j’ai toutes les peines du monde à répéter cette expression). Astaghfirullah ! C’est juste invraisemblable et incroyable. Que de mensonges, que de haines, que de blasphèmes venant d’un musulman (je suppose) envers son prochain. Cette présumée vidéo est commentée et relayée par un certain Tounkara à New York et par Adama Gaye journaliste refugié au Caire. Ce dernier, un septuagénaire sans vergogne et sans « Killifa » fait fi aux paroles de Dieu. Ce crime mérite une pendaison. La Première dame a des enfants, elle a des frères et sœurs et des amis, Adama Gaye, as-tu mesuré l’impact psychologique qui risque de marquer à jamais à tout ce monde ? Non ! Je ne pense pas. Que veux-tu, que cherches-tu ? Essayer de nuire ou de détruire par des calomnies et des « sossales » ? Ce n’est plus de la politique, avoue-le. Tu clames que la Première dame est ta sœur, quelle hypocrisie ! « Lou ko fi diar »? Depuis notre indépendance notre pays n’a connu que quatre Premières dames : Colette, Elisabeth, Viviane et Mariéme. Les trois premières ont gardé leur distance du petit peuple, Marième est venue et a changé cette tradition occidentale, elle a voulu être une pure Sénégalaise auprès des populations. Il n’est pas rare de la voir, pleine de vie, dans des baptêmes et dans des mariages, esquisser des pas de danse, on la voit aussi faire son social ou dans un bain de foule improvisé dans toute sa simplicité. Si elle avait une autre attitude, on dirait qu’elle est hautaine : « Ki défa bari titeur yégoul nitt yi ». Le nègre, l’éternel aliéné, comme Adama, respecte plus, les trois premières dames du Sénégal que l’authentique Mariéme.

À ma profonde conviction, Adama Gaye et consorts ont commis un crime de lèse-majesté impardonnable, ils sont allés trop loin et tout citoyen doit s’insurger et condamner avec vigueur.

La haine viscérale envers le président Macky est exposée jusqu’à la Kaaba, à la Mecque, par un Sénégalais, je dirais un mécréant barbu. Ce maudit, se filme en effectuant les sept tours de la Kaaba. Voilà les incantations recommandées en effectuant cette procession circulaire : « Labeyka, Allah Houma labeyka…» (Mon seigneur, je suis présent à votre appel…), mais notre mécréant compatriote possédé par Satan disait ses propres incantations à haute voix : « Mon Dieu, châtie Macky Sall et son gouvernement et fait que (il prononce le nom de son mentor) arrive au pouvoir » pendant plus de trois minutes, il n’avait que cela comme souhait dans sa bouche.C’est le comble ! C’est dans ces lieux saints de l’islam que Dieu envoya Djibril (A.S) pour ouvrir le cœur de notre vénéré prophète Mohamed (SAS) pour en extraire toute haine et le purifier avec de la neige. Ce Sénégalais qui va à la Mecque n’a rien dans le cœur que le caillot noir de haine. Implorer Dieu pour maudire son prochain est un pêché quel que soit le lieu de la prière à fortiori dans l’enceinte de la Kaaba. C’est garanti qu’Allah (SWT) n’acceptera pas son vœu satanique.

L’islam n’a haineux que le mécréant, pour paraphraser Clément Marot qui disait que la « Science n’a haineux que l’ignorant ».

Notre monde traverse un tourbillon, l’heure est grave, ce n’est pas le moment de se disperser, il faut un pacte national pour relever les défis, et le président Macky Sall a tendu la main aux plus conscients de la situation que traverse notre monde. C’est dans la paix sociale qu’on peut se développer. Je le félicite vivement et l’encourage à continuer le bon travail qu’il est en train d’abattre. Notre pays est presque au bout du tunnel avec l’ère des hydrocarbures, avec un effort pour bâtir une paix sociale durable tout développement est possible.

L’invasion illégale de la Russie de l’Ukraine a tendu les nerfs des leaders. Les armées nationales sont sur le qui-vive, les économies nationales sont menacées. Les pays du BRICS veulent remplacé (dans leur rêve) le dollar américain sur les transactions mondiales. Cela ne se réalisera jamais, si oui ce sera un projet mort-né. Je reviendrai sur ce point avec un petit développement plus détaillé.

Voilà les urgences de ce moment, voilà les enjeux auxquels il faut se préparer à faire face, à condition d’en être conscient. Et pour le moment ce n’est pas cette opposition qui va régler cela. Il faut un leader, une force tranquille, un travailleur comme le président Macky Sall pour sortir le Sénégal de ces ornières. C’est fort possible durant son deuxième quinquennat.

À celui qui prier autour de la Kaaba, sache que ton mentor mérite la lapidation selon la charia, il n’est pas qualifié pour diriger ni une prière, ni un quartier. La mairie est déjà trop démesurée pour lui. Ta prière se retournera contre vous parce que tu as défié Allah (SWT).

Daha Ngaido

Diplomate-écrivain,

Diplômé en développement international.