Le plus cocasse, c’est Alpha Condé imposé à la tête de la Guinée, scandale géologique. Il modifie sa constitution, fait tuer des centaines de citoyens, se déclare vainqueur et se fait reconnaître par la justice de son pays et ses pairs de la CEDEAO et de l’UA.

