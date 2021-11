Après le génocide, Claude Muhayimana se réfugie à Rouen, où il obtient la nationalité française. Il est arrêté le 9 avril 2014, suite à une plainte, déposée un an plus tôt par le Collectif des parties civiles pour le Rwanda (CPCR). Il est remis en liberté et placé sous contrôle judicaire un an plus tard. Vingt-sept ans après les faits, Claude Muhayimana, âgé de 60 ans, comparaît les mains libres. Une cinquantaine de témoins sont cités à comparaître, dont quinze spécialement venus du Rwanda. De leur côté, les avocats de la défense estiment que leur client est « un simple citoyen, qui s’est retrouvé au cœur du chaos ».

