Le professeur Fallou Samb, Conseiller spécial du Président Macky Sall en investissement, reconnait que les femmes sont celles qui comptent le plus dans les activités commerciales qui se font au-delà de nos frontières. «90% des activités commerciales transfrontalières sont assurés par les femmes. On ne peut pas développer un continent sans les femmes. 80% du commerce interafricain sont le fait du commerce frontalier», renseigne le Conseiller spécial du président de la République dans les tribunes de Quotidien. Parlant de l’autonomisation des femmes, le professeur de faire remarquer que celles qui s’activent dans la transformation des fruits font face à des difficultés matérielles qui font qu’elles perdent 40% des 140 mille tonnes de mangues produites annuellement, qu’elles n’arrivent pas à transformer. Intervenant hier à un panel sur l’autonomisation des femmes qui s’inscrit dans le cadre des activités relatives à la 3ème édition de la Foire internationale des produits africains (Fipa), Fallou Samb, par ailleurs point focal de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), de souligner que «l’Afrique attire 3% des investissements étrangers et concentre 70%» des ressources naturelles du monde. Mme Fatou Dramé, commissaire générale de la Fipa, d’encourager surtout les femmes intervenant dans le secteur informel à se formaliser. Un avis qu’elle partage avec Mme Soumaré, directrice des Organisations féminines et de l’entreprenariat féminin au ministère de la Femme et de la famille, qui dit que sans cette formalisation, «le poids économique» que représentent ces femmes dans le secteur informel ne sera pas pris en compte dans le Produit intérieur brut (Pib) du pays. «Si on prend le cas du Sénégal, les femmes représentent plus de 52% de la population et le Pib de ces femmes-là n’est pas comptabilisé parce qu’elles sont du secteur informel. Il faut alors les accompagner, les formaliser, qu’elles aient des documents et un statut», indique-t-elle. La ministre de la Femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants, Madame Ndèye Saly Diop Dieng, a mis l’accent sur la formation des femmes, afin qu’elles puissent offrir des produits de qualité dans un marché concurrentiel.

