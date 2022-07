En voilà un autre Sénégalais à la tête d’une société savante. Le Professeur Mamadou Coumé de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar a été élu Président de la Société ouest-africaine de Gériatrie et de Gérontologie (SOAFGG). Ce mandat de trois ans lui a été octroyé vendredi dernier, à Abidjan. Ce qui contribue à rehausser l’image du Sénégal, pays pionnier en la matière, en Afrique. Professeur Coumé est le chef de service de CHU de Fann Dakar. Il dirige également l’enseignement de la gériatrie et de la gérontologie à la Faculté de médecine de l’UCAD et dans les UFR Santé des autres universités du Sénégal. Selon la source de Seneweb, « l’objectif principal de la société est de créer un cadre de concertation, de recherche et d’action sur les problèmes de santé liés à la gériatrie et la gérontologie ». De façon spécifique, cette entité se préoccupe de « l’analyse, le stockage et la diffusion d’informations scientifiques et épistémologiques et la contribution à l’élaboration de guides et de recommandations pour la prise en charge de la gériatrie et de la gérontologie en Afrique.

