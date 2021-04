XALIMANEWS- Le Programme d’urgence « kheyou ndaw gni » validé avec 91 000 recrutements et 353 300 auto-emplois et selon SenCafeActu, ces recrutements et emplois ont été répartis comme suit: -Le recrutement des 65000 jeunes lancé en mai -Le budget de la Convention Etat-employeurs porté de 1 à 15 milliards -L’Anpej, la Der, le Fongip, l’Apix, 3FPT vont se mettre ensemble pour la gestion des pôles d’emploi qui seront créés dans les 45 départements -Tous les bénéficiaires vont s’engager à autoriser la publication de leurs données personnelles (identifiant unique) pour un principe de transparence -Une proposition de la gouvernance du programme d’urgence est attendue du gouvernement le 30 avril -Des contrats de performance seront signés avec toutes les structures intervenant dans le programme d’urgence et aucun retard, aucune lenteur bureaucratique ne seront tolérés -10 milliards mis à la disposition des tailleurs pour confectionner les tenues scolaires pour les écoles lors de la rentrée d’octobre -Fonds-Covid-19 : Où sont passés les fonds destinés aux conducteurs « Jakarta » ? Macky Sall a promis de faire la lumière dès lundi sur cette question surprenante soulevée par un jeune « Jakartaman » Le Baidy Agne représentant du secteur privé est d’avis qu’: « il y a une dynamique de recrutement du secteur privé, il faut le reconnaître. Mais le problème de l’emploi est très complexe et interpelle tout le monde. Il faut que dans les appels d’offres des marchés publics qu’on mette des quotas de jeunes que l’entreprise qui a gagné va recruter » -Mme Sylvia représentant les partenaires techniques et financiers du Sénégal : « il y a urgence à prendre en charge les 40% des jeunes qui sont hors du système éducatif, rationaliser le dispositif des structures de financement des jeunes pour une bonne lisibilité

