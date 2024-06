Le projet NEKKAL en marche : Déjà 19 millions d’actes d’état civil ont été numérisés 

XALIMANEWS- L’Etat du Sénégal est, apparemment, déterminé à régulariser et préserver les actes de naissance et autres pièces administratives sur l’ensemble du territoire. A travers le projet NEKKAL, 19 millions d’actes d’état civil ont été numérisés. Ce qui permet, désormais, de mieux gérer le fichier démographique, selon le ministre Moussa Balla Fofana. Le ministre de l’Urbanisme et des Collectivités locales et territoriales souligne qu’il s’agit, à travers ce programme, de matérialiser les ambitions de l’Etat de digitaliser l’ensemble des fichiers administratifs.