XALIMANEWS- Le PSG s’est offert une 14e Coupe de France ce mercredi en s’imposant 2-0 contre Monaco. Encore une fois, Kylian Mbappé a été le grand bonhomme de la partie, grâce à une passe décisive pour Mauro Icardi d’entrée de jeu (19e) avant un but pour sceller la victoire parisienne en fin de match (81e). Un subtil ballon piqué devant Majecki, qu’il avait manqué de tromper de loin quelques minutes plus tard. Les Parisiens, comme les Monégasques, sont désormais tournés vers la dernière journée de Ligue 1 et leur déplacement respectif à Brest et Lens dimanche (21h), à l’issue duquel ils rêveront de détrôner le leader Lillois in-extremis.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy