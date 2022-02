On aurait pu en parler comme d’un théâtre des rêves pour faire allusion aux Anglais de Manchester s’agissant d’Old Trafford. Mais l’idée est venue du Spartak de Moscou au détour de la coupe du monde 2018. L’utopie est la réalité de demain. On n’en est plus au stade onirique. Le bâtisseur de la nouvelle ville de Diamniadio a mis les petits plats dans les grands. On peut épiloguer sur le coût faramineux et le défi de la maintenance. On est en droit de s’inquiéter de la perte de sens des priorités et la dette publique qui explose. On peut aussi analyser les événements sous l’angle de la folie des dépenses de prestige. Mais on prendrait sûrement de la hauteur en mêlant sa voix aux hommages appuyés à l’endroit de celui et de ceux qui ont rendu possible la réalisation du stade du Sénégal renommé Abdoulaye Wade, le dernier des Mohicans. Sans doute la plus grande figure politique de ces 40 dernières années.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy