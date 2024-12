Le repositionnement stratégique de YAS ex Free au Sénégal une offensive marketing pour regagner la confiance et s’imposer sur le marché (Par Souleymane Jules Séne)

Dans un secteur où la concurrence est de plus en plus féroce et où la fidélité des clients est parfois fragile, YAS a su opérer un virage stratégique audacieux. Après une période marquée par des polémiques et des promesses non tenues, la marque a choisi de se réinventer en adoptant une stratégie de marketing particulièrement agressive, avec l’objectif clair de reconquérir son public et de s’imposer sur un marché de plus en plus exigeant.

Le reposionnement de YAS repose sur un double objectif : d’une part, réparer les erreurs du passé et regagner la confiance des clients déçus ; d’autre part, élargir son horizon en attirant de nouveaux consommateurs. La marque met en place une campagne de communication directe, en utilisant des messages forts et en mettant en avant des promesses tangibles et concrètes. Le marketing de YAS ne se contente plus de séduire, il cherche désormais à rassurer et à fidéliser.

Une des clés de cette stratégie réside dans une transparence renouvelée. YAS met en avant ses efforts pour rectifier les erreurs passées, tout en prouvant par des actions concrètes qu’elle est désormais prête à répondre aux attentes de ses clients. En jouant sur la réconciliation, la marque renforce l’idée qu’elle est capable de se réinventer et de se remettre en question, ce qui peut séduire un public fatigué des promesses non tenues.

Le recours à des offres exclusives, des réductions ciblées et des partenariats stratégiques vient appuyer cette démarche, permettant à YAS de se repositionner comme une marque à la fois accessible et désireuse d’offrir un service de qualité supérieure. L’objectif est de grignoter une part de marché importante, en capitalisant sur l’effet « réconciliation » tout en se montrant proactive et innovante dans son approche.

Ainsi, YAS semble avoir compris que pour retrouver sa place sur le marché, il ne suffit pas de vendre des produits, mais de reconstruire une relation de confiance avec ses consommateurs. Par ce repositionnement, YAS entend non seulement regagner la fidélité de ceux qui l’ont perdue, mais aussi séduire de nouveaux clients en prouvant qu’elle sait évoluer, s’adapter et répondre aux besoins du marché.