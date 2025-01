Le Réseau des Anciens Jecistes d’Afrique/Sénégal (RAJA/S) appelle l’État à signer le Traité sur l’Interdiction des Armes Nucléaires : un pas décisif pour la paix mondiale

XALIMANEWS-À l’occasion du deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du Traité sur l’Interdiction des Armes Nucléaires (TIAN), le RAJA/Sénégal, via un communiqué de presse daté de ce mercredi 22 janvier 2025, exhorte les autorités sénégalaises à signer cet accord historique avant la prochaine réunion des États parties prévue en mars 2025 à New York. Dans un contexte de tensions mondiales accrues, cette adhésion marquerait un engagement fort du Sénégal pour un monde sans armes nucléaires et renforcerait son rôle dans la promotion de la paix en Afrique.

« En ce 22 Janvier 2025, le Sénégal devrait saisir l’occasion pour signer le Traité de l’ONU

sur l’interdiction des armes nucléaires avant la prochaine rencontre des Etats parties.

A l’occasion de l’anniversaire de l’entrée en vigueur depuis deux ans, du TIAN le 22 janvier

2021, le RAJA /Sénégal lance un vibrant appel à l’Etat du Sénégal à rejoindre les 94 États

qui ont signé et les 73 États qui ont ratifié le Traité des Nations unies d’interdiction des armes

nucléaires (TIAN).

Dans un contexte de guerre entre l’Ukraine et la Russie où le risque d’utilisation d’armes nucléaires

reste une réalité, il est urgent de faire un plaidoyer sur ce traité symbolique pour stigmatiser l’arme

nucléaire pour une Paix mondiale. Il faut le dire, toute utilisation d’armes nucléaires compromettrait gravement le programme de développement durable et causerait des dommages

environnementaux irréversibles.

Depuis des décennies, les États africains sont des leaders en matière de désarmement nucléaire. Ils

ont joué un rôle de premier plan lors des négociations du TIAN et encouragent l’universalisation

du Traité. La Dernière signature a été réalisée le 24/09/ 2024 par la République des îles Solomon,

pour rappel des pays non loin du Sénégal ont signé le Traité :

–Bénin

–Cap-Vert

–Côte d’Ivoire

–Gambie

–Guinée-Bissau

–Togo

Le RAJA/ Sénégal invite également toutes les organisations de la société civile pour un fort

plaidoyer visant à mieux canaliser les efforts vers l’universalisation et la mise en œuvre du Traité

dans le continent africain.

Le RAJA/ Sénégal encourage les nouvelles autorités Sénégalaises et en particulier le Ministère

des Affaires Etrangères, en tant qu’État ayant soutenu et voté pour l’adoption du TIAN en 2017,

a enfin signé le Traité avant la prochaine rencontre des États Parties qui aura lieu en MARS

2025 à l’ONU à New York, afin de mettre en exergue son rôle dans la promotion de la PAIX en

Afrique. » Peut-on lire dans le communiqué publié ci dessous.