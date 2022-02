En conférence de presse, ce mercredi avec le FRAPP le Réseau des Eleveurs du Sénégal par le biais de leur porte parole Mouhamadou Lamine Thioune exprime tout leur désarroi pour la hausse exagérée du prix de l’aliment de volailles qui est passé de 14500 à 17000 frs de 2019 à 2022. Une inflation injustifiée et à ce rythme ils ne vont plus supporter ses charges sans oublier d’autres frais et cet aliment représente 60% de leurs dépenses les poussins 30% entre autres. De ce fait ils seront obligés eux aussi d’augmenter le prix du poulet à 2000 frs le kg .Selon le porte parole du jour les provendiers comme SEDIMA , NMA et AVISEN doivent les respecter parce que qu’ils ont besoin les uns les autres. Et c’est qui est plus anormal et inexplicable sur cette augmentation certaines entreprises vendent moins chers que d’autres. Par ailleurs, le Réseau des Éleveurs alerte et interpelle l’Etat du Sénégal ainsi que leur ministre de tutelle celui à parler avec les provendiers pour une régularisation du secteur et la stabilité du prix de poulet. Au cas échéant, le secteur risque de disparaître avec plus de 200 mille emplois.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy