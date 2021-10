L’ Eswatini est situé entre l’Afrique du Sud et le Mozambique et s’appelait le » Swaziland » jusqu’à 2018. Depuis 2021, l’ultime monarchie absolue continent africain est secouée par de graves troubles quand des manifestants, initialement pacifiques ont été réprimées dans le sang, le roi Mswati III se voit reprocher par un nombre croissant de ses sujets d’être déconnecté des attentes du peuples et de sa soif pour plus de démocratie, les manifestations, souvent spontanées, sont de plus en plus fréquentes alors que des prisonniers politiques remplissent les prisons et que les civiles sont visés par des soldats en armes.

