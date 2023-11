Le SAES remercie et félicite tous ses militants pour leur mobilisation les lundi 06 et mardi 07 novembre 2023 et les invite à rester mobilisés et attentifs aux orientations du BN après la réunion du comité national de lutte. »

Le SAES prend à témoin l’opinion nationale et internationale de la situation inquiétante et injustifiée qui prévaut dans les universités qui ont à peine effectué le premier semestre de l’année 2022-2023 alors que les bacheliers de 2023 frappent aux portes des universités. Par conséquent, le SAES dégage toute responsabilité dans la validité ou non des années académiques 2022-2023 et 2023-2024.

