XALIMANEWS- Depuis l’éclatement de l’affaire Adji Sarr/Ousmane Sonko, le salon « Sweet Beauté» est devenu aujourd’hui le site ou l’endroit le plus visité du Sénégal. Situé à Sacré-Cœur 3-Vdn à Dakar, le salon « Sweet Beauté» attire de nombreux curieux venus de toutes les localités du pays : élèves, étudiants, marchands ambulants, blogueurs, chauffeurs de taxi, activistes et autres Sénégalais lambda font discrètement des incursions devant le salon pour faire des « selfies ». Autrement dit se prendre en photo en guise de souvenirs touristiques du genre « Bilahi, j’y étais ! » et autres « J’ai vu le salon « Sweet Beauté » de Sonko et Adji Sarr » racontent ces « touristes » avec des photos.

