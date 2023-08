D’ailleurs à l’élégance et à l’agilité intellectuelle et oratoire tant vantées des Sénégalais, a succédé un certain nouveau type de Sénégalais fruste, sans élégance, impoli, abonné à Tik Tok et à Snapchat, l’injure à la bouche, singeant le comportement et le discours de la jeunesse en perdition des quartiers abandonnés des grandes métropoles occidentales.

